Presque tous les députés au Parlement flamand soutenaient, fin 2015, une nouvelle version du Décret forestier. A l’époque déjà, il était décidé de protéger des forêts vulnérables qui se trouvent dans une zone destinée à l’industrie ou à l’habitat. C’était jugé absolument nécessaire il y a près de deux ans, car la Flandre est l’une des régions d’Europe les moins boisées.

Au cours de l’été 2016, une première version d’une carte était dessinée, sur laquelle 12.000 hectares de forêt vulnérable était indiqués. Une fois cette carte approuvée par le gouvernement flamand, le déboisement de ces zones deviendra nettement plus compliqué. Ce ne sera plus possible qu’en cas de dérogation accordée par le gouvernement flamand.