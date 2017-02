Dans le Limbourg, à Fourons, un homme a perdu la vie quand un arbre s’est écrasé sur sa voiture. Le passager est dans un état critique. A Lummen également, un conducteur a été blessé par la chute d’un arbre sur son véhicule.

Dans le Limbourg, le trafic ferroviaire a également été interrompu, entre Hasselt et Bilzen et entre Landen et Saint-Trond, par la chute d’un arbre sur les voies.