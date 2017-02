Des vents violents sont attendus encore ce jeudi soir. Des accidents de la route avaient déjà été signalés en début de soirée, sans doute causés par des rafales de vent.

Sur le réseau ferroviaire, des chutes d’arbres ou de branchages entravaient déjà certaines lignes depuis le début de l’après-midi. C’était notamment le cas sur la ligne Hal-Vilvorde, interrompue entre Linkebeek et Sint-Job. Mais aussi sur la ligne entre Hasselt et Liège, où le passage n’était plus possible entre Hasselt et Bilzen.

Même scénario en Brabant flamand, entre Hever et Haacht, ainsi qu’entre Ternat et Denderleeuw, tout comme entre Termonde et Londerzeel.