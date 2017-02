"Notre Mer du Nord était autrefois nommée l'égout de l'Europe", explique Philippe De Backer. "Via les voies fluviales de plusieurs pays, des matières toxiques et chimiques, ainsi que des combustibles atterrissaient directement dans notre mer. Les règles ont depuis été renforcées et elle est aujourd'hui beaucoup plus propre", affirme le Secrétaire d'Etat.



Une nouvelle problématique a cependant vu le jour : plus de 8 millions de tonnes de plastique atterrissent chaque année dans les océans, causant des ravages sur la faune et la flore marines.