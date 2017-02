Durant la période 2005-2015, de fortes différences ont été enregistrées entre secteurs. La construction a fait figure de bon élève (-16% d'émissions), devant le secteur énergétique (-12%). A l'inverse, l'industrie (+26%) et les transports (+6%) ont connu des augmentations d’émissions de gaz à effet de serre.



D’après la ministre flamande Joke Schauvliege (photo), "l'augmentation du nombre de véhicules et le nombre de kilomètres parcourus par véhicule parlent d'eux-mêmes. Dans l'industrie, on constate une augmentation des émissions de gaz fluorés, utilisés comme alternative aux substances appauvrissant l'ozone depuis le début du siècle."