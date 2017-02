Seuls 8% des petites et moyennes entreprises en Flandre offrent à leur personnel la possibilité de faire du sport sur le lieu de travail, alors que 63% des employés flamands font trop peu de sport et plus de la moitié d’entre eux souffrent de surcharge pondérale. Les autorités flamandes veulent donc encourager les employés à faire davantage de sport et lancent la campagne "Du sport au travail".

"Faire du sport n’est pas réservé aux temps libres, mais aussi sur le chemin du travail et du travail au domicile, ainsi que sur le lieu de travail", déclarait le ministre des Sports Philippe Muyters ce mardi dans l’émission Hautekiet (Radio 1) de la VRT. Et les avantages sont légion.