Trois quarts des citoyens résidant en Flandre se rendent quotidiennement, ou au moins plusieurs fois par semaine, à leur travail au volant de leur voiture. La plupart des navetteurs passent ainsi au moins une heure par jour dans leur véhicule et un tiers des Flamands est confronté quotidiennement à des embouteillages quand ils se rendent sur leur lieu de travail.

Et pourtant, la plupart d’entre eux n’envisagent pas concrètement de se déplacer autrement qu’avec la voiture. "Avec les transports en commun, cela nous prend souvent encore plus longtemps qu’en voiture, et celle-ci offre un confort et une indépendance sans pareille. Ou bien nous avons besoin de la voiture pour nous rendre encore ailleurs après le travail", explique Hajo Beeckman de la rédaction Circulation de la VRT.