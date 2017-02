Belga

A.Fr. Une enquête et diverses études ont révélé que l’hygiène buccale des personnes âgées, des personnes en situation précaire et de celles qui souffrent d’un handicap n’est pas bonne. Le ministre flamand de la Santé publique et du Bien-être, Jo Vandeurzen (photo), débloque donc un million d’euros pour des mesures préventives, en collaboration avec les dentistes et les universités.