Un premier poste a pu être alimenté par Elia rapidement, les quatre autres peu après minuit. C'est à partir de ce moment que Sibelga a pu reconstruire son réseau et réalimenter en électricité les communes affectées. Quartier par quartier, les communes de Schaerbeek, Saint-Josse, Evere, et dans une moindre mesure Bruxelles-Ville et Woluwe-Saint-Lambert, ont à nouveau bénéficié du courant.



"Tous les postes à haute tension ont été remis sous tension. La panne de courant se résoudra progressivement", a pour sa part communiqué vers 1h20 Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique.



L'entreprise a signalé que la panne de courant à Bruxelles était exclusivement une erreur technique sur un poste haute tension et a souligné que l'incident n'était pas lié à une attaque terroriste. Le gestionnaire indiquait ce vendredi midi que la panne a été provoquée par une explosion locale, engendrée par un incident technique, qui a endommagé les installations électriques d'Elia.

Une analyse approfondie des faits doit encore avoir lieu.