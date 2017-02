"Le but est d'exclure le plus possible de l'environnement le plastique non réutilisable", indique-t-on au cabinet de Joke Schauvliege. La même mesure est déjà appliquée en Wallonie depuis fin 2016 et entrera en vigueur en septembre à Bruxelles.

La ministre flamande de l’Environnement vise surtout les sacs plastiques jusqu'à 50 microns. La mesure aurait une portée générale, mais ce sont surtout les supermarchés qui sont visés.