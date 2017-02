Par ailleurs, il convient de ne pas négliger l'influence des réseaux sociaux sur lesquels les usagers de la route signalent la présence des contrôles, poursuit l'IBSR. Ce qui a poussé la police à mettre en place des dispositifs plus petits mais plus mobiles, afin d'augmenter la probabilité pour les automobilistes de se faire contrôler.



Enfin, la fin de la campagne BOB ne signifie pas la fin des contrôles, rappelle la police. Les conducteurs doivent en effet être conscients qu'ils peuvent être contrôlés à tout moment.



Au niveau régional, la police fédérale et les zones de police locale ont effectué pendant cette campagne de fin d'année plus de 122.000 contrôles en Wallonie, ce qui représente près de 1.850 conducteurs contrôlés chaque jour et ces contrôles se sont révélés négatifs dans 97,2% des cas, soulignent la police et l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) qui notent toutes deux une évolution positive depuis l'an dernier. Le nombre de contrôles a en effet augmenté de 14,6% tandis que le pourcentage de conducteurs positifs passait de 3,2 à 2,8%.