Les compteurs au nord du pays seront "simples", du même type que les Ferraris, ce qui permettra de réduire les coûts, a assuré le ministre Bart Tommelein. Selon lui, les actuels compteurs, que l'on retrouve dans toutes les maisons, ne sont plus fabriqués. Et l'installation d'équipements intelligents s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers une société plus numérique.



Les nouveaux compteurs n'exigeront plus le passage d'un agent pour relever la consommation et les fraudes seront plus faciles à détecter, a encore dit le ministre libéral.



L'installation s'étalera sur de nombreuses années, en commençant par les nouvelles habitations et les maisons rénovées, ainsi que celles dotées de panneaux photovoltaïques.