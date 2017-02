C’est ce mercredi 1er février qu’entre en vigueur à Anvers la zone basse émission LEZ (Low Emission Zone) . Tout le centre-ville et une partie de la Rive gauche deviennent zone de basses émissions. La zone est indiquée par des panneaux spécifiques.

L’objectif de cette mesure est de diminuer la pollution atmosphérique, il y a en effet beaucoup trop de particules fines dans l’air d’Anvers et une grande partie de cette pollution est causée par la circulation automobile.



Des caméras de vidéosurveillance sont postées aux limites de la LEZ. Elles scannent les plaques d’immatriculation et les comparent à une liste de véhicules autorisés. Les véhicules qui ne figurent pas sur la liste sont pénalisés.

C’est la norme Euro qui détermine si un véhicule est autorisé ou non dans la LEZ. Cette norme – un chiffre de 1 à 6 – figure en principe sur votre carte grise (à la rubrique 'catégorie environnementale'). Plus le chiffre est élevé, moins votre véhicule pollue.

Concrètement les véhicules diesel de plus de dix ans et qui ne sont pas équipés de filtre à particules ne peuvent plus pénétrer dans la ville. Idem pour les véhicules à essence de plus de 22 ans.

Les voitures électriques ou hybrides ainsi que celle au gaz naturel peuvent entrer sans problèmes. Il en va de même pour les motos et les cyclomoteurs. Des exceptions sont aussi prévues pour les ambulances, les handicapés, et les ancêtres.

