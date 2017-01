Actuellement seul 0,3 % de notre parc automobile est électrique. Les démocrates-chrétiens flamands veulent augmenter ce chiffre et font pour cela dix propositions. Comme par exemple, le placement de bornes de rechargement un peu partout en Flandre, une application qui indique où se trouvent ces bornes et des primes pour les modèles électriques les moins cher.

Robrecht Bothuyne propose ainsi d’augmenter les primes pour les véhicules de moins de 41.000 euros et de les supprimer pour toutes les voitures plus chères. "On n’achète pas une voiture de 61.000 euros pour obtenir une prime de 1.000 euros", ajoute Robrecht Bothuyne.