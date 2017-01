La réunion de ce mercredi au comité de concertation - l'organe qui réunit les différents gouvernements du pays - s'est penchée mercredi sur l'épineux dossier des nuisances sonores. Si aucune solution ¬n'est trouvée d'ici le 21 février, la procédure en conflit d'intérêt arrivera à échéance et la décision de Bruxelles d'appliquer les normes de bruit sans marge de tolérance entrera pleinement en vigueur.



La réunion n'a débouché sur aucune solution. Au contraire, l'impasse semble encore plus importante qu'avant. Le ministre flamand de la Mobilité Ben Weyts(N-VA) accuse le gouvernement bruxellois de refuser la concertation. "On n'est même pas prêt à s'asseoir à table pour chercher un consensus", a-t-il commenté, précisant vouloir "épuiser tous les moyens juridiques" pour contrer la décision bruxelloise.