Hanne Gaby Odiele est née avec des chromosomes XY et des testicules non descendus. A dix ans, les médecins ont dit à ses parents qu’elle risquait de développer un cancer si on ne lui retirait pas ses testicules internes.

"Si une telle opération est parfois nécessaire, elle ne doit pas être systématique. Or mes parents ne pouvaient rien faire d’autre que d'écouter les médecins".

A dix-huit ans elle subit une seconde opération pour se reconstruire le vagin.

Odiele ne pense pas que ses révélations auront des répercussions sur sa carrière de mannequin ? "Mes collègues du milieu de la mode continueront à me considérer comme je suis". La top modèle belge est sollicitée par toutes les grandes maisons de mode.

Elle plaide aujourd’hui pour une interdiction des opérations chirurgicales chez les mineurs intersexués. "Je plaide aujourd’hui pour protéger les enfants des souffrances que j’ai subies".