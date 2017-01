Le bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte s’inquiète pour la mobilité dans sa commune et aussi de la qualité de l’air. "Nous craignons – c’est évident - que la réalisation de ce stade n’entraîne des nuisances en terme de mobilité : de nombreux embouteillages, davantage de particules fines et tout le problème de la pollution atmosphérique qui est déjà important et qui ne fera qu’augmenter. Cela constitue des arguments suffisants pour nous opposer à son implantation" ajoute Hans Bonte.

Le promoteur immobilier Ghelamco voudrait pouvoir débuter les travaux de construction cet été pour que le stade national puisse être terminé pour l’Euro de football qui se déroule en 2020.

Mais le permis de bâtir n’a pas encore été accordé et Vilvorde a déjà l’intention d’introduire une recours en cas d'accord.

Le groupe Ghelamco conteste les arguments d’Hans Bonte. Pour le promoteur tout a été fait pour limiter les émanations de particules fines. C’est ainsi que tout le trafic sur le site se fera en souterrain.

"Des tunnels seront construits depuis le Ring de Bruxelles équipés de filtres spéciaux pour particules fines. En surface, un parc sera aménagé. Cela constituera une amélioration" affirme Philip Neyt, le directeur de Ghelamco. Selon lui l’organisation du trafic sur le Ring et autour du Heysel doit de toute façon être améliorée.