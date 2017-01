Avec 68.165 véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes immatriculés en 2016, ce secteur a connu une année record, annonçait encore la Fédération Belge de l'Automobile &du Cycle (Febiac) lors de l'ouverture aux professionnels du 95e Salon des véhicules utilitaires, véhicules de loisirs et motos. Jamais en dix ans, il ne s'en est autant vendu.

Par ailleurs, 3.791 camions de plus de 3,5 tonnes ont été immatriculés, un chiffre stable depuis 2012, année où l'on était passé définitivement sous la barre des 4.000 véhicules.

Au total, le parc des utilitaires légers n'a jamais été aussi important en Belgique et vient de franchir la barre symbolique des 700.000 véhicules (710.000). Dans le même temps, on ne compte plus que 97.000 véhicules de plus de 3,5 tonnes, contre plus de 100.000 il y a encore trois ans.

L'entrée en vigueur le 1er avril 2016 de la taxe kilométrique, qui frappe les véhicules de plus de 3,5 tonnes, semble avoir modifié le comportement d'achat de véhicules dans les entreprises. Le développement du commerce en ligne, réclamant des livraisons plus ciblées, a aussi renforcé l'attractivité des camionnettes.

Par ailleurs, les ventes de voitures ont connu une excellente année 2016 en Belgique, les immatriculations de voitures neuves ayant augmenté de 7,7% à 539.519 véhicules. Seules les années 2011 et 2010 ont connu mieux en la matière.