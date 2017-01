Selon la Fédération Comeos, ces sacs réutilisables offrent une meilleure alternative à ceux en papier. Ces derniers ont un impact environnemental plus important, exigent plus de transport, se déchirent plus facilement et les caissiers doivent toujours les ouvrir pour voir ce qu'ils contiennent.

Leur utilisation entraînerait d'ailleurs 3,8 millions d'euros de coûts de personnel supplémentaires, d'après la fédération du commerce et des services.



"Nous voulons prendre des initiatives et essayer certaines choses, comme nous l'avons fait il y a plus de dix ans avec les sacs plastique réutilisables à la caisse", poursuit Comeos. Depuis lors, 4.560 tonnes de plastique ont été économisées.



Les résultats du projet pilote seront transmis au gouvernement.