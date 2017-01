Mais cela a un prix. L’an dernier, les parcs éoliens ont obtenu 270,6 millions d’euros de subsides pour leur électricité verte. Cela représente une légère augmentation par rapport aux 265,9 millions d’euros que les propriétaires des parcs à éoliennes ont reçu en 2015.

Ces dernières années, les subsides pour ces parcs éoliens ont nettement augmenté, à mesure que le nombre de mégawatts produits augmentait. Ainsi, en 2009, leurs propriétaires ont reçu 6,5 millions d’euros.

Pour les prochaines années, il est très probable que les subsides grossissent encore. A l’heure actuelle, ils s’élèvent à 15 euros par an pour une famille moyenne. A l’avenir, ce montant devrait atteindre entre 35 et 40 euros par an. Mais il n’a pas encore été fixé, indique la journaliste Nina Verhaeghe, spécialiste en matière d’énergie.