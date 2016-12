L'immunothérapie consiste dans un premier temps à produire des cellules en laboratoire, appelées des "anticorps monoclonaux humains". Ces anticorps se lient aux cellules cancéreuses dans le corps du patient et permettent ainsi au système immunitaire de détecter ces cellules cancéreuses qui initialement étaient invisibles. Ensuite, le système immunitaire se met en route et attaque les anticorps et, par conséquent, aussi les cellules cancéreuses.

L'immunothérapie est administrée par voie intraveineuse. Ce traitement est souvent plus efficace que la chimiothérapie classique. Le grand avantage pour le patient, c'est que sa qualité de vie s'améliore sensiblement. En effet, l'immunothérapie a moins d'effets secondaires que la chimiothérapie.

En Belgique, il existe actuellement deux traitements d'immunothérapie sur le marché. Ces traitements ne sont appliqués que pour les patients atteints d'un cancer de la peau, alors que ces thérapies sont également efficaces contre d'autres types de cancers.

À partir du 1er janvier 2017, l'une des deux thérapies précitées, à savoir le traitement par anticorps monoclonaux humains, nivolumab, sera également remboursé en cas de cancer du poumon, des cellules rénales et de lymphome hodgkinien.

D'autres thérapies pourront suivre ce même trajet de remboursement ultérieurement.

Le financement de ce remboursement accéléré est réalisable grâce aux mesures prises dans le cadre du Pacte d'avenir ainsi qu' aux accords relatifs aux prix conclus avec les entreprises concernées.