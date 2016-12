A.Fr. (avec Belga) Les déchets nucléaires de Tihange (province Liège) et Doel (Flandre orientale) s’accumulent depuis un an sur les sites des centrales. L’exploitant Engie Electrabel ne dispose en effet plus de l’agrément délivré par l’organisme public chargé de la gestion des déchets radioactifs et des matières fossiles (Ondraf). C’est ce qu’a révélé l’audition du directeur de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) au Parlement.