Les pays concernés appartiennent tous à la zone euro, à l'exception de la Hongrie. Les accords fiscaux que certains d'entre eux ont passé avec des multinationales ont déjà fait l'objet d'enquêtes de la part de la Commission, qui les a dans certains cas condamnés à récupérer les "avantages fiscaux indus" qu'ils avaient octroyés.



C'est le cas par exemple de l'Irlande, à qui Bruxelles a demandé en août 2016 de récupérer 13 milliards d'euros auprès d'Apple. Le Luxembourg, la Belgique ou les Pays-Bas ont également été récemment condamnés ou ont fait l'objet d'enquêtes. L'UE multiplie depuis plusieurs mois les initiatives pour mettre fin aux pratiques fiscales agressives des multinationales, notamment les géants numériques.



La Commission européenne compte présenter à Bruxelles le 21 mars ses premières propositions sur la fiscalité du numérique, qui doivent être évoquées par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet les 22 et 23 mars à Bruxelles. Elle a également publié récemment une liste noire des paradis fiscaux, qui compte aujourd'hui neuf pays: Bahreïn, Guam, les Iles Marshall, la Namibie, les Palaos, Samoa, les Samoa américaines, Sainte-Lucie ainsi que Trinité et Tobago. Cette liste a été critiquée par les ONG, car elle ne comportait aucun pays européen.