concertphotographers.be

A.Fr. (avec Belga) A la veille du sommet informel, qui rassemble ce vendredi à Bruxelles les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Union européenne hormis le Royaume-Uni (soit 27 pays), le Premier ministre belge Charles Michel a reçu au château de Val Duchesse (photo) les dirigeants de douze de ces pays pour des échanges "plus directs", sur le commerce, la transition énergétique, la défense, la migration, la place de l’Europe dans le monde et le futur cadre budgétaire européen après la sortie du Royaume-Uni de l’Union (Brexit).