A.Fr. (avec Belga) Les personnes actives dans une nouvelle forme d’emploi - notamment via les plateformes en ligne - bénéficieront bientôt d’un paquet de droits minimums relatifs à leur activité. La commissaire européenne à l’Emploi, aux Affaires Sociales et à la Mobilité, la Belge Marianne Thyssen, a préparé un projet de loi pour garantir davantage de droits et de protection aux travailleurs. Selon elle, le travail flexible doit être rendu possible, mais avec davantage de transparence et de prévisibilité.