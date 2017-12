A.Fr. (avec Belga) Au terme de négociations qui ont duré toute la nuit de jeudi à vendredi, à Bruxelles, le Royaume-Uni et les 27 autres pays de l’Union européenne se sont mis d’accord sur trois problèmes majeurs du Brexit : la facture du divorce, les droits des citoyens européens vivant en Grande-Bretagne et des Britanniques résidant dans l’UE, et la frontière irlandaise. Plusieurs membres des gouvernements fédéral et flamand s’en sont réjouis. Le Parlement européen s’est également dit satisfait.