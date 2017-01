Les eurodéputés de l'ALDE devraient désormais soutenir le candidat du PPE, l'Italien Antonio Tajani, dans la course à la présidence. Les chances de Tajani (photo), qui dispose déjà du groupe comptant le plus de membres (217 sur 751), augmenterait considérablement avec un soutien des 68 députés de l'ALDE.

Le socialiste Marc Tarabella (S&D) a critiqué avec virulence sur Twitter l'accord conclu entre les libéraux et le PPE: "En une semaine, passer d'un arrangement avec Beppe Grillo à un autre avec Tajani: du grand écart politique au claquage éthique!".

D'après certaines sources, le groupe des conservateurs et réformistes européens pourrait également être concerné par l'accord conclu entre le PPE et l'ALDE. La candidate de l'ECR, la Belge Helga Stevens (N-VA), a cependant affirmé ne pas être au courant et précisé qu'elle restait candidate à la présidence du Parlement.