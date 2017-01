Belga

A.Fr. (avec Belga) Le Gantois de 63 ans (photo), ancien Premier ministre belge et actuel chef de file du groupe parlementaire de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) a annoncé sa candidature officielle à la présidence du Parlement européen dans une courte vidéo, en anglais, postée sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook). Il y résume ses réalisations en tant que Premier ministre (1999-2008) et se qualifie de "passionné de politique et amoureux de l’Europe".