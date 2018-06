Pour autant, l'UE doit continuer à entretenir un dialogue constructif avec Washington et plaider une relation commerciale transatlantique étroite, seule capable d'offrir des gains mutuels, ajoute M. Bourgeois. Il demande aussi de conclure rapidement les traités commerciaux avec le Japon, Singapour, le Mexique et le Vietnam ainsi qu'avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay).

L'économie belge en général et flamande en particulier est fortement dépendante des échanges commerciaux internationaux transitant notamment par le port d'Anvers, alors que le Brexit fait déjà planer la menace de pertes commerciales avec le Royaume-Uni.