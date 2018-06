concertphotographers.be

A.Fr. Le Premier ministre belge (photo) a exprimé ce vendredi son mécontentement face à la décision des Etats-Unis d’introduire des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium en provenance de l’Union européenne, à partir de ce 1er juin. Le Mexique et le Canada sont touchés par cette même mesure. Charles Michel estime que "c’est un jour noir pour le libre-échange" et que l’Union européenne doit réagir sans équivoque, mais en évitant une escalade vers une guerre commerciale entre l’Europe et les Etats-Unis au moment de la tenue d’un G7 Finances au Canada.