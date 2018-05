Mais plusieurs points restent toutefois à améliorer, a souligné De Croo en citant notamment le code de conduite existant, qui doit, selon lui, aussi être rendu applicable aux volontaires qui travaillent pour les trois organisations Oxfam. L’intégrité morale doit être mieux suivie et les trois organisations Oxfam doivent collaborer au sujet des règles d’intégrité.

Le ministre de la Coopération au développement a aussi annoncé un durcissement des obligations en matière d'intégrité pour l'ensemble des ONG et cela en concertation avec le secteur des organisations non-gouvernementales. Toutes les autres organisations belges travaillant dans le domaine du développement - comme Enabel, BIO et la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (du SPF Affaires étrangères) - devront aussi signer la charte.

Celle-ci oblige l'ensemble des organisations à élaborer un code éthique et à investir dans la sensibilisation et les formations sur l'intégrité. Elles devront aussi effectuer des contrôles réguliers, mettre en place un point de conseil et de contact confidentiel et faire rapport annuellement sur le suivi réservé aux plaintes, souligne le communiqué.