Comment, dès lors, mener une campagne électorale avec succès ? "Les réseaux sociaux sont évidemment de plus en plus importants. Mais ils n’atteignent pas pour autant tout le monde. Nous vivons actuellement un moment de rupture : il est possible d’atteindre beaucoup de gens en ligne, surtout des jeunes, mais un certain nombre de personnes reste sur le côté. Il faut dès lors les atteindre différemment", explique Herwig Reynaert.

Une autre méthode qui a prouvé son efficacité est la visite à domicile. "Elle permet vraiment de faire la différence. Visiter les gans chez eux est évidemment bien plus chronophage que de pendre des affiches. Mais l’investissement en vaut la peine, car les visites à domicile sont de plus en plus importantes, et ont un réel impact".