Les habitants francophones y ont la possibilité d'être servis par leur administration communale en français. L'objet du litige porte sur la manière d'enregistrer ce choix. Le gouvernement flamand, assurant se fonder sur la circulaire Peeters, affirmait que les francophones devaient réitérer leur préférence à chaque demande, tandis que les majorités francophones dans ces communes soutenaient que la signaler une fois était légalement suffisant.

Le 20 juin 2014, le Conseil d'État avait déclaré irrégulières ces deux interprétations, prônant un choix réitéré à intervalles réguliers raisonnables. Aux yeux du Conseil d'État, le citoyen pouvait ainsi mentionner son choix par écrit à son administration communale une fois tous les quatre ans. Dans la foulée, Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos (photo) et Wezembeek-Oppem avaient décidé, en 2016 et 2017, d'informer leurs citoyens et d'engager un fournisseur de logiciel pour l'enregistrement et le suivi d'une préférence linguistique, ainsi qu'un enregistrement de cette préférence au Registre national.