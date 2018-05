Mais pour le président du parti nationaliste flamand Bart De Wever, la sortie du nucléaire n'est pas une évidence: le secteur pétrochimique dans le port d'Anvers notamment est particulièrement énergivore.

"Si l’on doit quitter l’énergie fossile - ce qui est nécessaire pour réaliser la réduction d’émission de CO2 - et quitter l’énergie nucléaire, et en même temps réaliser l’électrification du parc automobile et encourager l’industrie, tout cela pour 2030, cela me parait impossible. A moins de vouloir prendre un risque énorme en matière d’approvisionnement et de prix », déclarait De Wever lors du débat, mercredi soir.

Le bourgmestre d’Anvers estime que la Belgique ne peut encore se permettre de sortir du nucléaire en 2025, mais affirme être satisfait du Pacte énergétique, dont la liste de choses à faire ne sera pas terminée à temps, selon lui.

De Wever faisait également observer que la France, la Suède et la Suisse maintiennent leurs centrales nucléaires actives. "Malheureusement, il reviendra au prochain gouvernement de décider", concluait Bart De Wever.