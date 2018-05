"On n'enferme pas un enfant. Point", martèle Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l'enfant. Les associations combattent depuis plusieurs mois cette volonté du gouvernement d'enfermer, en ultime recours, les familles de migrants avec enfants. Détenir un enfant est inacceptable et contraire à la Convention générale des droits de l'enfant de 1989, que la Belgique a ratifié. Celle-ci institue que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial, rappellent les associations.

"Or, il est évident qu'il ne sera jamais dans l'intérêt de l'enfant d'être enfermé", s'exclame la Ligue des droits de l'Homme.

D'autant plus que la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné trois fois la Belgique pour avoir enfermé, entre 2004 et 2008, plus de 2.000 enfants avec leurs parents dans des centres fermés, rappellent le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), la Ligue des droits de l'Homme et Bernard De Vos.