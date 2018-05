Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Un accord est intervenu lundi avec les deux zones de police Bruxelles-Ixelles et Nord, l'Office des Etrangers, la police judiciaire, la police fédérale et la police du chemin de fer permettant une "approche intégrée" du phénomène transmigratoire à la gare du Nord et aux alentours de celle-ci, a confirmé mercredi à la Chambre le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA).