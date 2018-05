Le bourgmestre Bart De Wever a reconnu qu’il y avait eu un rapport négatif, mais affirme qu’il ne mentionnait pas un danger pour les habitants. "Il se peut qu’un immeuble soit plein de moisissures. Ce n’est pas agréable, mais c’est encore tout autre chose quand il y a des problèmes d’électricité ou de gaz".

Le président du CPAS, Fons Duchateau (N-VA, photo), a désormais introduit une plainte contre Johan Peeters pour "violation du secret professionnel". Peeters a eu accès à ces rapports via le CPAS et les aurait rendus publics via la presse.

Le membre socialiste du conseil a déjà été entendu par la police fédérale, de même que trois autres collaborateurs. Le procureur anversois doit désormais décider s'il poursuit Johan Peeters. Le socialiste flamand n'a pas souhaité réagir dans Het Laatste Nieuws pour ne pas interférer avec l'enquête.