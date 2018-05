Alors qu’en Belgique, l’obligation scolaire est fixée à 6 ans, Bart De Wever voudrait mettre en place des mesures qui pousseraient les parents à inscrire leur enfant dès la maternelle. "Nous pensons réduire le revenu d’intégration des personnes qui en bénéficient, si elles n’envoient pas leurs enfants à l’école", a avancé Bart De Wever.

A ses yeux, cette mesure serait prise "dans la meilleure intention, avec l’objectif d’offrir une plus grande chance aux enfants". La proposition doit, selon lui, rompre le risque de pauvreté, et faire baisser à terme le nombre de jeunes chômeurs, et la pénurie dans certains secteurs.