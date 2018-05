Bart De Wever répondait à la question de savoir si un membre de la N-VA pouvait un jour devenir Premier ministre. "Je n’y ai jamais pensé, c’est une question surprenante", a dans un premier temps réagi le leader des nationalistes flamands. "La question de savoir qui siègera au 16 rue de la Loi empêche peut-être beaucoup de personnes de dormir, mais personnellement, elle ne m’a jamais occupé. Nous devons mener une politique flamande, car le Flamand veut du changement au niveau social, au niveau de la politique de migration et de la culture sécuritaire. Nous voulons continuer à y travailler, voilà mon agenda post 2019", a-t-il expliqué.

Bart De Wever n’exclut toutefois pas qu’un membre de la N-VA devienne le prochain Premier ministre. "Si nous sommes confrontés à une montée de la gauche PS/PTB/Ecolo en Wallonie, je pense que nous devrons le plus vite possible mener le basculement vers le confédéralisme. S'il est nécessaire que je prenne le leadership pour mener ce processus, ils peuvent sans problème me retirer temporairement de l'hôtel de ville pour ce faire, car ce serait très louable pour tous les habitants de ce pays", a-t-il répondu. "Mais cela n'est qu'une hypothèse et je ne veux rien anticiper. Je peux avoir une influence sur ce qui sortira des urnes en 2019 au nord, pas au sud."