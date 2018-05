La décision a été prise "après des consultations avec nos partenaires, dont nos bons amis", a précisé la représentation israélienne à l'ONU dans un communiqué. L'agence de presse Reuters avait rapporté, en citant une source onusienne anonyme, qu'Israël avait renoncé "en raison de ses faibles chances d'être élu" face à l'Allemagne et à la Belgique.

Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies doivent élire le 8 juin cinq pays pour occuper les sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité pour les deux prochaines années. Israël, l'Allemagne et la Belgique étaient en lice pour les deux sièges accordés au groupe régional des pays d'"Europe occidentale et autres" (WEOG).

Si le renoncement israélien se confirme, la Belgique et l'Allemagne seront élues au nom du WEOG, de même que la République dominicaine, pour représenter l'Amérique latine et les Caraïbes, et l'Afrique du sud (sur le quota africain), alors que l'Indonésie et les Maldives sont en concurrence pour l'unique siège revenant au groupe Asie-Pacifique.