Cette résolution a été introduite ce jeudi au parlement régional par les députés flamands Katia Segers (SP.A), Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) et Lionel Bajart (Open VLD). Ses auteurs expriment leur inquiétude face aux concentrations survenues dans le paysage médiatique flamand et soulignent qu'il n'existe plus que deux groupes de presse importants, le Persgroep et Mediahuis.

Ils réclament dès lors la mise en place d'un soutien structurel aux médias numériques et indépendants, et une meilleure protection du journalisme d'investigation, "quel que soit le média".