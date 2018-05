En septembre 2016, les députés Hendrik Vuye et Veerle Wouters ont annoncé qu'ils quittaient la N-VA. Ils avaient déjà été expulsés du bureau du parti suite à leurs critiques. Ils reproche à la N-VA d’être à l’origine d'un "statu quo communautaire".

Hendrik Vuye et Veerle Wouters restent cependant actifs à la Chambre et ont créé une nouvelle fraction et critiquent régulièrement le gouvernement fédéral notamment dans le débat sur le renouvellement des chasseurs F-16 et au sujet de la limitation de la dotation du prince Laurent.

Leur mandat de parlementaire arrive à son terme. En vue des élections législatives de 2019, les deux ex-N-VA ont l’intention de créer un nouveau parti. "Nous allons à présent rédiger un programme et trouver des candidats qui veulent nous rejoindre", a déclaré Veerle Wouters.

"Le mouvement flamand redoute que le bloc des nationalistes flamands ne se fissurent. Mais nous savons qu’un seul grand bloc ne fonctionne pas non plus", ajoute Wouters.

"Etre nationaliste flamand c'est une chose, mais la N-VA est aussi un parti de droite d'un point de vue socio-économique. Nous voyons qu'il y a un potentiel pour une idéologie flamande plus sociale", dit Vuye.

"Je ne qualifierais pas ce mouvement de gauchiste, nous rejoignons plutôt les origines du mouvement flamand. C'était un mouvement social, un mouvement pour la paix. Car certaines personnes ont besoin qu'on les aide, la N-VA ne semble pas vouloir l'accepter".