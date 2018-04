"Vous le voyez sur la photo ? Cédric Frère ? Il serre la main du roi. Son père est à gauche. Son grand-père, Albert Frère, se trouve tout souriant à droite", écrit Michel Maus dans une opinion parue sur VRT NWS. "Et bien chers lecteurs, Cédric Frère est le petit fils du magnat industriel wallon Albert Frère, qui, avec un patrimoine de 6,2 milliards d’euros, trône à la quatrième place des Belges les plus riches. Le problème, me direz-vous ? C’est que récemment, Cédric Frère a été nommé par le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), à la régence de la Banque nationale".

"Qu’y a-t-il de si spécial à cette situation", demande encore Michel Maus. "En soi, rien, si ce n’est que Cédric Frère marche sur les traces de son père, et de son grand-père. Trois générations de Frère nommés régent à la Banque nationale… cela fait tout de même sourciller". D’autant qu’il s’agit d’un "organe crucial de l’une des plus importantes institutions de notre pays".

La régence de la Banque nationale de Belgique exerce notamment son influence sur la politique monétaire, et sur la situation économique du pays et de l’Union européenne. "On ne peut pas nier que la régence pèse sur les politiques menées", souligne Michel Maus.