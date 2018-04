La Suède a naturalisé le scientifique dans l'espoir de voir sa peine diminuée en Iran. Selon l’urgentiste belge Gerlant Van Berlaer (photo), le professeur est désormais livré à son sort en prison. "C'est une stratégie de l'Iran qui n'ose pas l'exécuter, par crainte de faire voler en éclat ses liens économiques avec l'Europe. Mais il n'est pas libéré non plus pour éviter que la justice et les services de renseignement ne perdent la face en Iran. Sa situation est bloquée, il croupit donc dans sa cellule."

"Nous demandons à tous les politiques, mais aussi aux hommes d'affaires, qu'ils continuent à plaider sa cause au cours de leurs contacts iraniens", insiste Gerlant Van Berlaer. Un appel qu’il a déjà lancé plusieurs fois, avec certains de ses collègues belges.

Le ministre-président flamand Geert Bourgeois, qui suit la situation depuis longtemps et demande la libération de l’urgentiste iranien, a fait savoir qu'une nouvelle rencontre devait avoir lieu ce vendredi avec l'ambassadeur iranien.