Les communes qui fusionneront de manière volontaire sont Aalter (photo principale) et Knesselare, Puurs et Saint-Amand, Kruishoutem et Zingem, Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek, Neerpelt et Overpelt, Deinze, Nevele et Lovendegem ainsi que Waarschoot et Zomergem. La Flandre comptera ainsi huit communes de moins aux prochaines élections communales d’octobre.