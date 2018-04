En Syrie et dans les pays voisins, plus de 13 millions de personnes sont en fuite à l’heure actuelle. C’est plus de la moitié de la population totale de Syrie. Les besoins humanitaires restent grands, alors que la fin de la guerre civile sanglante n’est toujours pas en vue. Entre cinq et six millions de Syriens sont coincés dans des pays voisins du leur : en Turquie, au Liban, et Jordanie, mais aussi en Irak et en Egypte. Comme les années passées, la Belgique veut leur apporter un soutien.

La nouvelle promesse de dons fait passer la contribution belge aux efforts humanitaires consentis ces trois dernières années en faveur de la région de la Syrie à plus de 100 millions d'euros. "Nous faisons cela par solidarité envers le peuple syrien plongé depuis huit ans déjà dans cette guerre sanglante. La Belgique n'a jamais affecté des montants humanitaires aussi élevés pour aucune autre crise. C'est le pire drame humain de notre époque", estime le ministre fédéral de la Coopération au développement, Alexander De Croo.