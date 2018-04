L’an dernier, quinze communes flamandes ont annoncé leur disparition, et ont fusionné pour en former sept nouvelles. Désormais, la Flandre ne compte officiellement plus que 300 communes.

Jusqu’ici, peu de communes flamandes étaient enthousiastes à l’idée d’une fusion. Le souhait du gouvernement flamand est pourtant d’en réaliser le plus possible, afin de faire évoluer le nord du pays vers deux niveaux de pouvoir : la Flandre, d’un côté, et des communes fortes, de l’autre.

Le gouvernement du ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA), qui soutient donc cette sorte de "réforme d’Etat interne", n’a pas pour autant voulu imposer ces fusions, et a préféré les encourager. L’accord du gouvernement prévoit ainsi de stimuler les communes, en leur accordant des bonus financiers, une plus grande autonomie, et davantage de compétences, pour les plus grandes villes.