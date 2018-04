La priorité politique de Hans Bonte sera de faire reconnaître Vilvorde comme ville-centre, une reconnaissance qui implique une enveloppe budgétaire de la part du gouvernement flamand. Dans un tel scénario, le bourgmestre estime que sa commune obtiendrait quelque 8 millions d’euros supplémentaires par an.

"Vilvorde croît trop rapidement, et ne reçoit pas les moyens qui vont de pair avec cette croissance. Ce n’est pas seulement injuste, mais aussi totalement scandaleux", souligne-t-il. "La formation du prochain gouvernement flamand sera un point de non-retour : soit nous devenons une ville-centre, soit on laisse cette fière ville flamande à son sort, et elle sera absorbée par Bruxelles", ajoute le bourgmestre.