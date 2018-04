La Fête de la Communauté flamande sera placée cet été sous le signe du mariage. Sur la Grand-Place de Bruxelles, une grande réception populaire devrait être organisée et permettre notamment aux citoyens d’épouser la capitale.

"Nous ne savons pas encore du tout comment cela sera organisé exactement", indiquait le ministre flamand de la Culture et de Bruxelles, Sven Gatz mercredi. "Mais les gens pourront se marier avec Bruxelles, d’une façon ou d’une autre. Ceux qui le feront recevront ensuite une bière gratuite, une boisson non-alcoolisée et peut-être un morceau de gâteau. Le but est d’en faire une grande fête populaire". Et de tenir compte du secteur Horeca local, précisait le ministre.