Des mémos de l'avionneur Lockheed Martin datant d'avril 2017 et de février dernier évoquaient avec moult précautions la possibilité de prolonger la durée de vie des F-16, alors que le gouvernement a décidé de les remplacer par 34 avions de combat de nouvelle génération pour un montant de 3,6 milliards d'euros. Cette information n'était toutefois pas remontée jusqu'au Chod ni, a fortiori, jusqu'au ministre et au parlement.

L'audit externe souligne en substance que ces documents n'ont - à raison - pas été jugés pertinents et n'ont donc pas été distribués dans la chaîne hiérarchique, selon la cheffe du Service fédéral d'audit interne, Ann Schoubs.

L'enquête interne, menée par le chef de l'inspection générale des Forces armées, le lieutenant-général Henk Robberecht, conclut pour sa part qu'il s'agissait d'une simulation inutile ne contenant pas de nouvel élément et qu'il n'y avait donc aucune raison d'en tenir compte.

M. Vandeput a aussi souligné qu'une prolongation de la vie des F-16 sans coûts supplémentaires n'était pas possible, en citant des documents de l'armée américaine et de Lockheed Martin.